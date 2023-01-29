Магнітна буря накриє Землю на початку лютого: скільки триватиме та як вплине на організм

За прогнозами науковців, лютий має пройти спокійніше навіть за січень. Рівень геомагнітної активності не буде перевищувати середніх показників. Проте кількість магнітних бур не така вже й мала. З перших чисел місяця очікується дводенна хвиля.

У середу, 1 лютого, очікується магнітна буря потужністю 4 бали, повідомляє Meteoagent. З таким середнім показником вона протримається до кінця дня. А вже у четвер, 2 лютого, варто очікувати поступове зниження інтенсивності до 3 балів. Остаточний спад до низької геомагнітної активності відбудеться у п’ятницю, 3 лютого, і протримається на такому рівні до кінця тижня.

Прогноз на початок лютого

Потужні спалахи можуть спричинити магнітні бурі, які матимуть вплив на ослаблені людські організми. Найбільш вразливими вважаються метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Зазвичай люди жаліються на слабкість, безсоння, головний біль, біль у суглобах та стрибки тиску.

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Важливо вчасно помітити симптоми і звернутися до вашого лікаря за консультацією. Проте, якщо ви відчуваєте, що симптоми проявляються дуже слабко, то можете захистити свій організм, виконуючи легкі щоденні дії:

Починайте ранок з легкої розминки, яку можна робити навіть сидячи в ліжку. Проконсультуйтеся зі спеціалістом, які елементи зарядки не нашкодять вашим суглобам та м’язам. Розігріте тіло дасть вам впевненість у рухах на весь день.

Намагайтесь уникати стресу, робіть протягом дня паузи та відпочивайте від рутинних справ.

Дихайте свіжим повітрям. Виходьте гуляти на вулицю, навіть якщо це коротка прогулянка навколо будинку. Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення, в якому знаходитесь протягом дня.

Пийте достатню кількість чистої води без газу і намагайтесь прибрати з раціону каву.

Додайте в щоденне меню більше овочів та зелені. Насичуйте організм вітамінами.

Лягайте спати в один час. Заведіть собі звичку лягати завжди, наприклад, о 22:45. Ваш організм звикне до нового графіка і ви почнете висипатися. Спіть не менше 7 годин. Завдяки цьому і вранці буде вставати легше.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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