Можуть спостерігатися головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 29 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі дні скаржиться на головний біль, втому, сонливість або підвищений рівень стресу. Рівень активності визначають за планетарним К-індексом, який оцінюється за шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і більше, це свідчить про сильну магнітну бурю.

Про це поввідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У середу, 29 липня, очікується геомагнітна активність із К-індексом 2,7. Це відповідає зеленому рівню та свідчить про слабкі магнітні збурення.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися. Дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому інформацію варто регулярно перевіряти.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів і викидів плазми на Сонці. Заряджені частинки, які вирушають у космос, досягають магнітосфери Землі та викликають геомагнітні збурення.

Інтенсивність таких явищ оцінюють за К-індексом. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими та зазвичай не мають помітного впливу. Якщо показник перевищує 5, буря набуває червоного рівня й може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу окремих систем зв'язку, супутників і навігаційного обладнання. Під час найпотужніших бур із К-індексом 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У дні підвищеної геомагнітної активності деякі люди відзначають головний біль, втому, дратівливість, порушення сну або перепади настрою. Наукові дослідження щодо цього впливу залишаються неоднозначними, однак лікарі рекомендують уважніше ставитися до свого здоров'я, особливо людям із хронічними захворюваннями.

Як підтримати організм

Під час магнітних бур фахівці радять:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися та пити достатньо води;

обмежити вживання алкоголю, жирної їжі та надлишку кофеїну;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

за можливості уникати стресових ситуацій;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря.

Для покращення самопочуття також можуть допомогти контрастний душ уранці та тепла розслаблювальна ванна ввечері

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