Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди в Україні на 7 січня

У середу, 7 січня, в Україні ще не прогнозують сильних морозів, однак погода буде нестійкою: практично по всій території країни очікуються опади. У західних областях, де температура опуститься нижче нуля, випадатиме сніг, подекуди інтенсивний.

В інших регіонах переважатиме плюсова температура, а опади проходитимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. У столиці протягом дня збережеться похмура погода. Вночі температура опуститься до -2°, удень наблизиться до 0°, очікується мокрий сніг із дощем. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У Львові середа мине під суцільною хмарністю: вночі близько -5°, удень до -1°, прогнозують сильний сніг. Подібна ситуація буде й у Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому — вночі до -5°, удень близько -1°, сніг. В Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях опади будуть більш інтенсивними, із сильними снігопадами.

У Вінниці температура коливатиметься від -3° уночі до +1° вдень, можливий мокрий сніг із дощем. У Житомирі вночі -3°, удень -1°, переважно сніжитиме. У Чернігові синоптики прогнозують від -3° до +1° та змішані опади.

Центральні області зустрінуть день із плюсовими температурами. У Черкасах вночі близько +2°, удень до +4°, очікується дощ. У Кропивницькому температура підвищиться від +2° уночі до +7° вдень, також дощитиме. У Полтаві буде похмуро, +2°…+4°, опади у вигляді дощу.

На півдні країни збережеться тепліша погода. В Одесі, Херсоні та Миколаєві вночі близько +5°, удень до +9°, прогнозують дощі. У Запоріжжі температура становитиме +5° вночі та близько +7° вдень, можливий невеликий дощ.

На північному сході в Сумах температура коливатиметься від +2° уночі до +4° вдень, очікуються мокрий сніг і дощ. У Харкові вночі близько +3°, удень до +5°, ймовірні невеликі опади. У Дніпрі прогнозують +2° уночі та до +7° вдень із дощем.

У Криму, зокрема в Сімферополі, буде похмуро, температура триматиметься в межах +8°…+10°, дощитиме. На сході, у Краматорську та Сєвєродонецьку, переважатиме хмарна погода: вночі близько 0°…+1°, удень +3°…+4°, без істотних змін температурного фону.

Нагадаємо, ми вже писали, де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!