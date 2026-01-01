Мороз до 19 градусів та снігопади: де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року

Наприкінці грудня більшість регіонів України відчули прихід справжньої зими. На тлі помірних, але стабільних морозів сформувався сніговий покрив: у середньому від 2–4 сантиметрів, а на північному сході місцями до 17–20 сантиметрів. Без снігу залишилися лише південні області та Закарпаття. Через хуртовини, ожеледицю й снігові накаті подекуди ускладнився рух на автошляхах, а в Києві в ніч на 30 грудня холодний фронт навіть спричинив рідкісне для зими явище — снігову грозу.

Якою буде погода в перші дні січня, розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, початок 2026 року в Україні проходитиме під впливом холодної арктичної повітряної маси. У більшості областей утримається морозна, суха й відносно стабільна погода з підвищеним атмосферним тиском. У нічні години 1–2 січня температура опускатиметься до -10…-16 °С, а вже 2 січня в північних, центральних та східних регіонах морози посиляться до -14…-19 °С. Денна температура коливатиметься в межах -2…-10 °С. На півдні та в Закарпатті буде м’якше: вночі -3…-9 °С, удень близько нуля.

Починаючи з 3 січня, за прогнозом синоптика, по всій країні розпочнеться різке потепління, яке подекуди перейде у відлигу. Це буде пов’язано з надходженням теплої та вологої повітряної маси середземноморського походження, яку принесе південно-західний вітер. Підвищення температури супроводжуватиметься туманами, опадами у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки. У центральних і південних областях вітер посилиться, місцями з поривами до 15–20 м/с. У нічні години 3–4 січня температура підвищиться до -3…+3 °С, удень становитиме -1…+5 °С, а в центрі та на півдні країни — до +5…+12 °С.

