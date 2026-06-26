Може спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 26 червня

Магнітні бурі можуть впливати на коливання атмосферного тиску, через що в окремих людей іноді з’являються головний біль, відчуття втоми або підвищена дратівливість. Рівень активності оцінюють за планетарним К-індексом у діапазоні від 0 до 9: значення 5 і вище вже вважається сильною магнітною бурею.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 26 червня прогнозується зниження активності до К-індексу 3,3 (зелений рівень), що відповідає слабким коливанням магнітного поля.

Водночас фахівці нагадують, що такі прогнози є динамічними: дані можуть оновлюватися кожні кілька годин залежно від активності Сонця. Тому показники варто періодично перевіряти. Магнітна буря виникає внаслідок сонячних спалахів і викидів, під час яких у космос потрапляють заряджені частинки. Дістаючись магнітного поля Землі, вони викликають його збурення, яке й фіксують як геомагнітну бурю.

Найчастіше слабкі коливання (К-індекс 1–4) майже не відчуваються. Натомість бурі від рівня 5 і вище можуть впливати на самопочуття людей, а також спричиняти перебої в роботі зв’язку, супутникових систем і радіоканалів. Під час особливо потужних подій (К-індекс 7–8) іноді спостерігають і полярні сяйва.

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Щодо впливу на організм, у чутливих людей можливі головний біль, швидка втомлюваність або дискомфорт через зміни в навколишньому середовищі. Спеціального лікування від цього немає, але симптоми зазвичай полегшують стандартними засобами самопочуття.

Щоб легше перенести періоди підвищеної сонячної активності, лікарі радять дотримуватися стабільного режиму сну, харчуватися збалансовано, обмежити надлишок кави, алкоголю, жирної та гострої їжі. Корисними є достатнє споживання води, легка фізична активність і прогулянки на свіжому повітрі без перегрівання. Також важливо уникати стресових ситуацій і мати при собі необхідні ліки людям із хронічними станами.

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