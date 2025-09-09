На частині території України очікуються дощі: прогноз погоди на 10 вересня

У середу, 10 вересня, в Україні очікується тепла погода. На півдні та в Закарпатті температура сягатиме +20…+24 градусів, тоді як у більшості регіонів повітря прогріється до +23…+28.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. У південних областях пройдуть дощі через невеликий циклон над Чорним морем. Там же слід чекати й на сильний східний вітер. На решті території країни істотних опадів не прогнозують.

У Києві 10 вересня погода буде сухою й комфортно теплою, з температурою до +26…+27 градусів. Водночас синоптикиня нагадала, що вночі вже відчутно прохолодніше.

Попередні прогнози також вказують: тепла погода збережеться, хоча на заході країни починаються дощі, які можуть знизити температуру вдень до +18…+20 градусів. Загалом же метеорологічне літо в Україні може тривати щонайменше до 20 вересня.

Нагадаємо, раніше екологи попередили, що скоро південь України може стати напівпустелею.

