На части территории Украины ожидаются дожди: прогноз погоды на 10 сентября.

В среду, 10 сентября, в Украине ожидается теплая погода. На юге и в Закарпатье температура будет достигать +20…+24 градусов, в то время как в большинстве регионов воздух прогреется до +23…+28.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В южных областях пройдут дожди из-за небольшого циклона над Черным морем. Там же следует ожидать и сильный восточный ветер. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют.

В Киеве 10 сентября погода будет сухой и комфортно теплой, с температурой до +26…+27 градусов. В то же время синоптикиня напомнила, что ночью уже ощутимо прохладнее.

Предварительные прогнозы также указывают: теплая погода сохранится, хотя на западе страны начинаются дожди, которые могут снизить температуру днем до +18…+20 градусов. В целом же метеорологическое лето в Украине может длиться, по меньшей мере, до 20 сентября.

Напомним, ранее экологи предупредили, что скоро юг Украины может стать полупустыней.

