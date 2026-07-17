На які рейси Укрзалізниці необхідні друковані квитки

В Україні електронні квитки на потяги вже стали звичним форматом, однак на окремих міжнародних маршрутах пасажирам усе ще потрібно мати паперовий посадковий документ. На більшості внутрішніх рейсів для посадки достатньо показати електронний квиток на смартфоні — друкувати його не потрібно.

Водночас для низки міжнародних напрямків діють інші правила. Про це нагадали в "Укрзалізниці".

Зокрема, на маршрутах до Австрії та Угорщини пасажири повинні мати із собою роздрукований квиток. Це пов'язано з вимогами місцевих залізничних служб і прикордонних органів, які під час перевірки ставлять на проїзних документах відповідні позначки та використовують їх для ведення статистики й оформлення звітності.

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Обов'язково роздрукувати квиток потрібно для таких поїздів:

№009К Київ — Будапешт;

№010К Будапешт — Київ;

№749Д Київ — Відень;

№149Д Відень — Київ;

№140Д Чоп — Відень;

№146Д Чоп — Відень;

№143Д Відень — Чоп.

На всіх інших маршрутах, зокрема більшості міжнародних, достатньо пред'явити електронний квиток із QR-кодом на смартфоні або іншому мобільному пристрої. Під час посадки провідник сканує його за допомогою мобільного термінала контролю документів або POS-термінала.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

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