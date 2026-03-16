'НАТО чекає погане майбутнє, якщо Альянс відмовиться допомогти США з Ормузькою протокою', - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутнє НАТО може опинитися під загрозою, якщо Альянс не підтримає ініціативу Вашингтона щодо гарантування безпеки в Ормузька протока. За словами американського президента, негативна або відсутня реакція союзників може мати серйозні наслідки для подальшого існування і ролі Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Financial Times. Трамп також зауважив, що Сполучені Штати не були зобов’язані надавати допомогу європейським партнерам у питанні підтримки Україна. Він підкреслив, що країна розташована далеко від США, однак Вашингтон усе ж долучився до підтримки союзників. Тепер, за його словами, настав час перевірити, чи готові партнери відповісти взаємністю.

Читайте також: Як падіння союзника Путіна вдарить по позиціях Кремля на світовій арені

Крім того, американський лідер наголосив на стратегічному значенні Ормузької протоки для світової економіки. Через цей морський шлях проходить значна частина постачання нафти, якою користуються, зокрема, країни Європи та Китай. Саме тому, на його думку, держави, що отримують вигоду від цього маршруту, мають долучитися до забезпечення стабільності й безпеки в регіоні.

Трамп підсумував, що участь у підтриманні безпеки протоки є логічною для тих країн, які користуються її стратегічним значенням для енергетичних поставок.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

