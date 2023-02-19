Не млинцями єдиними: які страви заведено готувати на Масницю

Масляна є одним із давніх свят, святкування якої започаткували ще наші предки-язичники. Воно символізує прощання з зимою та зустріч весни.

Святкування Масниці триває сім днів, а починається за тиждень до початку Великоднього посту. Здавна на Масляну заведено готувати млинці, які мають символізувати сонце. Тут ми писали про те, як приготувати "ідеальні млинці" на це свято.

Окрім млинців наші прадіди на Масляну готували до "багатого столу" безліч різномасних страв – це й вареники, пироги, всілякі пиріжки, сирники запіканки, заливну та смажену рибу, смажили картопляні деруни, ліпили вареники, варили юшку та крутили галушки.

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Останнього дня святкування було заведено накривати столи, аби вони ломилися, то ж до перелічених страв, готували галушки, салати з буряком та морквою, гарбузові смаколики.

У Прощену неділю обов'язковою була й страва з яєць, це міг бути й омлет із зеленню, фаршировані яйця, або салат з яєць та зеленої цибулі.

Пропонуємо вашій увазі кілька страв до Масляної та рецепти, як їх готувати:

До Масляної можна приготувати сезонний салат з капустки, моркви та яблук.

Які продукти потрібні:

Капустина – одна невеличка, або половина середньої

Морква – одна велика або дві маленькі

Яблука – 2 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Оливкова олія – 4 ст. л.

Оцет – 2 ст. л. (або дві чайні ложки лимонного соку)

Гірчиця – 2 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Як приготувати: Нашинкуйте капусту соломкою, очистіть і наріжте моркву і яблуко соломкою. Також поріжте тонко болгарський перець. Змішайте все разом з невеликою кількістю солі. Для заправки: У невелику миску додайте чотири столові ложки оливкової олії, дві - оцту і дві гірчиці, розмішайте до однорідної маси. Вилийте заправку поверх салату та струсіть все у мисці.

А ще ловіть рецепт гарбузового супу з сирними галушками:

Вам знадобиться:

Гарбуз – 500 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Морква – 1 шт

Часник, зубчики – 2 шт

Оливкова олія – 30 мл

Сіль, чорний мелений перець – до смаку

Борошно пшеничне – 100 г

Сир твердий – 50 г

Масло вершкове – 30 г

Молоко – 50 мл

Як приготувати:

Поставте каструлю з водою на плиту та нехай гріється, тим часом очистьте гарбуз та покришіть його квадратиками довільного розміру, вкиньте у воду, хай вариться. Почистьте та покришіть цибулю, моркву й часник. У сковороду налийте олію й обсмажте овочі, викладіть у каструлю до гарбуза, посоліть та поперчіть за бажанням. Варіть суп, поки гарбуз не стане м'яким. Коли суп звариться, поставте його охолодитися, а потім блендером збийте все в однорідну масу. Щоб приготувати галушки, борошно, сіль та вершкове масло змішайте, додайте тертий сир, молоко й замісіть тісто. Коли воно трохи настоїться, сформуйте з нього галушки. Закип’ятіть воду та варіть галушки десь 5 хвилин. Виймайте з каструлі та кладіть у друшляк, аби стекла вода. Суп розлийте в тарілки, а зверху викладіть галушки.

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