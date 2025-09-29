Не варто витрачати гроші: які недоліки у компактних кросоверів

Попри популярність через доступну ціну та маневреність, компактні кросовери мають низку недоліків, на які часто звертають увагу водії. Найбільші з них стосуються безпеки, потужності двигуна та обмеженого об’єму багажника.

Безпека За даними IIHS, смертність у ДТП на малих автомобілях вища, ніж на більших моделях. Сучасні системи безпеки значно покращили захист, але фізика залишається проти компактних машин у разі серйозного зіткнення. Крім того, через більший кліренс компактні кросовери мають вищий ризик перекидання.

Потужність двигуна У місті такі авто підходять добре, але на трасі двигуни об’ємом 1,2–2,5 л часто виявляються недостатньо динамічними. Наприклад, Chevrolet Trax 2025 із 1,2-літровим турбомотором потужністю 137 к.с. розганяється від 0 до 100 км/год більш ніж за 9 секунд, що може не влаштувати любителів активної їзди.

Обмежений багажник Компактні розміри обмежують вантажопідйомність. Багажник Nissan Kicks має трохи більше 400 літрів, що менше, ніж у багатьох універсалів. Через це родини, які часто подорожують, віддають перевагу середньорозмірним кросоверам.

Попри ці недоліки, компактні кросовери залишаються лідерами продажів завдяки доступності та зручності. Проте перед покупкою варто оцінити, чи задовольняють вони ваші потреби з точки зору безпеки, потужності та місткості.

