Не викидайте гіркі волоські горіхи, бо їх ще можна врятувати

Чому гірчать волоські горіхи - що робити щоб горіх не був гіркий

Волоські горіхи містять багато вітамінів, мінералів і інших поживних речовин. Вони є хорошим джерелом білка, клітковини, вітамінів групи В, вітаміну Е, магнію, фосфору, цинку, заліза та інших мінералів.

Часом горіхи можуть виявитися гіркими, але не варто їх викидати чи повертати у магазин. Їх можна зробити апетитними та придатними до вживання.

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Як пише Pixel, покращити смак горіхів можна у тому випадку, якщо неприємний смак з'явився не через неправильні умови зберігання або псування горіхів.

Щоб видалити гіркоту з волоських горіхів, вдайтеся до ефективних способів.

1. Помийте горіхи. Ядра волоських горіхів треба покласти у миску та залити водою кімнатної температури. Промийте їх, а потім змініть воду. Процедуру треба повторити кілька разів. Так ви знімете плівку з горіхів, що призводить до гіркоти.

2. Залийте водою. Якщо у вас немає часу для промивання горіхів, ви можете просто їх залити водою та залишити на пів години. У цьому випадку використовуйте гарячу рідину.

3. Обсмажте горіхи. Іноді гіркоти вдається позбутися за допомогою обсмаження на сковороді. Цей спосіб допоможе не тільки видалити плівку, але й ви отримаєте дуже цікавий смак горіхів. В результаті обсмажування продукт стане вже не такою корисною.

Чим корисні волоські горіхи

Волоські горіхи мають ряд корисних властивостей для здоров'я, включаючи:

Покращення здоров'я серця. Волоські горіхи містять поліненасичені жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину в крові і зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Зміцнення імунітету. Волоські горіхи містять вітаміни А, Е, С, а також мінерали, такі як цинк і залізо, які необхідні для здорової імунної системи.

Волоські горіхи містять вітаміни А, Е, С, а також мінерали, такі як цинк і залізо, які необхідні для здорової імунної системи. Покращення здоров'я мозку. Волоські горіхи містять вітаміни групи В, вітамін Е, а також антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від пошкоджень і покращити його функції.

Волоські горіхи містять вітаміни групи В, вітамін Е, а також антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від пошкоджень і покращити його функції. Зниження ризику раку. Дослідження показали, що волоські горіхи можуть допомогти знизити ризик деяких видів раку, таких як рак молочної залози, рак передміхурової залози та рак товстої кишки.

Дослідження показали, що волоські горіхи можуть допомогти знизити ризик деяких видів раку, таких як рак молочної залози, рак передміхурової залози та рак товстої кишки. Покращення здоров'я шкіри. Волоські горіхи містять антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від пошкоджень сонячними променями і покращити її зовнішній вигляд.

Волоські горіхи можна вживати в їжу в сирому вигляді, смаженому вигляді, або додавати в різні страви, такі як салати, випічка, каші та т.д. Рекомендована добова норма споживання волоських горіхів становить 30-40 грамів.

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