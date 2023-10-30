Не викидайте гіркі волоські горіхи, бо їх ще можна врятувати
Волоські горіхи містять багато вітамінів, мінералів і інших поживних речовин. Вони є хорошим джерелом білка, клітковини, вітамінів групи В, вітаміну Е, магнію, фосфору, цинку, заліза та інших мінералів.
Часом горіхи можуть виявитися гіркими, але не варто їх викидати чи повертати у магазин. Їх можна зробити апетитними та придатними до вживання.
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Як пише Pixel, покращити смак горіхів можна у тому випадку, якщо неприємний смак з'явився не через неправильні умови зберігання або псування горіхів.
Щоб видалити гіркоту з волоських горіхів, вдайтеся до ефективних способів.
1. Помийте горіхи. Ядра волоських горіхів треба покласти у миску та залити водою кімнатної температури. Промийте їх, а потім змініть воду. Процедуру треба повторити кілька разів. Так ви знімете плівку з горіхів, що призводить до гіркоти.
2. Залийте водою. Якщо у вас немає часу для промивання горіхів, ви можете просто їх залити водою та залишити на пів години. У цьому випадку використовуйте гарячу рідину.
3. Обсмажте горіхи. Іноді гіркоти вдається позбутися за допомогою обсмаження на сковороді. Цей спосіб допоможе не тільки видалити плівку, але й ви отримаєте дуже цікавий смак горіхів. В результаті обсмажування продукт стане вже не такою корисною.
Чим корисні волоські горіхи
Волоські горіхи мають ряд корисних властивостей для здоров'я, включаючи:
- Покращення здоров'я серця. Волоські горіхи містять поліненасичені жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину в крові і зменшити ризик серцево-судинних захворювань.
- Зміцнення імунітету. Волоські горіхи містять вітаміни А, Е, С, а також мінерали, такі як цинк і залізо, які необхідні для здорової імунної системи.
- Покращення здоров'я мозку. Волоські горіхи містять вітаміни групи В, вітамін Е, а також антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від пошкоджень і покращити його функції.
- Зниження ризику раку. Дослідження показали, що волоські горіхи можуть допомогти знизити ризик деяких видів раку, таких як рак молочної залози, рак передміхурової залози та рак товстої кишки.
- Покращення здоров'я шкіри. Волоські горіхи містять антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від пошкоджень сонячними променями і покращити її зовнішній вигляд.
Волоські горіхи можна вживати в їжу в сирому вигляді, смаженому вигляді, або додавати в різні страви, такі як салати, випічка, каші та т.д. Рекомендована добова норма споживання волоських горіхів становить 30-40 грамів.
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