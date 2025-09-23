Недешеве задоволення: скільки грошей потрібно на забезпечення дитини до 5 років

Витрати на дитину стають одним із головних фінансових питань у родині вже з моменту її народження. Батьки прагнуть дати малюкові все найкраще: корисне харчування, комфорт, розвиток і приємні враження.

Як пояснює психологиня Любов Земельська, фінансові можливості сімей дуже різняться: хтось обмежується лише найнеобхіднішим, інші змушені брати кредити, а деякі намагаються компенсувати нестачу уваги дорогими подарунками чи розвагами. Вона радить шукати баланс, аби дитина отримувала потрібне для розвитку, але без того, щоб сім’я опинилася у фінансовій пастці.

Фінансова консультантка Олена Коник уточнила, що основні витрати для дітей до п’яти років припадають на підгузки, медичне обслуговування, харчування, одяг, дитячий садок і іграшки. У середньому батькам потрібно планувати від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Якщо ж врахувати додаткові заняття — логопеда, плавання чи гуртки, а також якісні іграшки, бюджет зростає ще на 5–7 тисяч.

Водночас експертки наголошують: найцінніше для дитини цього віку — не гроші, а час, проведений разом із батьками. Жодна іграшка не замінить прогулянок, спільного читання чи щоденного спілкування.

