Ніжна кабачкова ікра, як крем: рецепт на зиму

Якщо хочеться приготувати ніжну, кремову кабачкову ікру зі знайомим домашнім смаком, достатньо скористатися звичайною м’ясорубкою. Саме такий спосіб дозволяє добре подрібнити овочі та отримати однорідну консистенцію.

Рецепт простий, а всі інгредієнти доступні, тому така заготовка чудово підійде для зимових запасів. Про це пише Shuba.

Для приготування найкраще обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням. Якщо овочі вже перезріли, їх потрібно очистити від шкірки та видалити серцевину. За бажанням томатну пасту можна замінити свіжими помідорами, томатним соком або улюбленим кетчупом. А щоб зробити смак ще цікавішим, до ікри можна додати обсмажені гриби.

Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Інгредієнти (на 2 банки по 0,5 л)

кабачки — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 200 г;

морква — 200 г;

солодкий перець — 200 г;

часник — 4 зубчики;

рослинна олія — 4 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку підготуйте овочі. Кабачки помийте та наріжте великими шматками. Моркву очистьте й розріжте на кілька частин. Цибулю очистьте та розріжте на четвертинки. Із солодкого перцю видаліть насіння, а часник очистьте. Усі овочі пропустіть через м’ясорубку з дрібною решіткою. Якщо хочете отримати максимально ніжну консистенцію, масу можна перемолоти двічі. Перекладіть овочеву суміш у каструлю, додайте рослинну олію, доведіть до кипіння та тушкуйте під кришкою на слабкому вогні близько 40 хвилин. Під час приготування кожні 10 хвилин перемішуйте масу, щоб вона не пригоріла. Після цього додайте томатну пасту, сіль, цукор і оцет. Добре перемішайте та готуйте ще приблизно 5 хвилин. Гарячу кабачкову ікру розкладіть у заздалегідь простерилізовані сухі банки, заповнюючи їх доверху. Герметично закрутіть кришками, переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження. Готову заготовку зберігайте в прохолодному темному місці — така кабачкова ікра чудово смакуватиме протягом усієї зими.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!