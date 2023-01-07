Ноутбук завис та не реагує: спеціалісти порадили кілька способів, щоб привести гаджет до тями

Ситуації, коли завис ноутбук і не реагує на жодні ваші дії, зустрічаються доволі часто. Ця проблема може виникнути навіть на сучасних та потужних гаджетах.

Фахівці кажуть, що часто проблемою зависання може бути занадто велика кількість відкритих додатків. Одразу перезавантажувати гаджет не варто, щоб не спровокувати поломку жорсткого диска, збій у додатках, чи втрату незбережених даних.

Для початку спробуйте відкрити "Диспетчер завдань" – це можна зробити за допомогою одночасного натискання клавіш Ctrl+Alt+Delete або Ctrl+Shift+Esc. Диспетчер завдань має контролювати поточний стан системи та управління запущеними програмами.

Потім у "Диспетчері" треба знайти програму, поряд з якою стоїть позначка "Не відповідає". Якщо ви знайшли таку програму, то наведіть на це поле курсор та натисніть правою кнопкою миші пункт "Зняти завдання". Зазвичай після цього комп'ютер приходить у норму.

Якщо ж "завислих" програм немає у списку, спробуйте відкрити вкладку "Процеси" та знайти, яка із запущених програм гальмує завантаження процесора та роботу оперативної пам'яті. Також можна натиснути правою кнопкою миші на процесі й обрати "Докладно", потім "Завершити процес".

Якщо при завислому ноутбуці вам не вдалося відкрити "Диспетчер завдань", можна вдатися до примусового перезавантаження.

Це можна зробити наступними діями:

Натисніть та утримуйте кнопку живлення. Вона зазвичай знаходиться у верхній частині клавіатури, ліворуч або праворуч. Рідше – збоку, поруч із дисководом та входами для підключення пристроїв.

Використовуйте клавіші ALT+F4. Після натискання цього сполучення клавіш має з'явитися меню з варіантами – завершення роботи, перезавантаження, режим очікування, сплячий режим.

Використовувати командний рядок – натисніть Win+R. У вікно, що відкрилося, введіть cmd.exe. У наступному вікні на чорному тлі напишіть shutdown/r, натисніть клавішу Enter.

Якщо не працює мишка, за допомогою клавіатури можна переміщатися між кнопками інтерфейсу – для цього є клавіша Tab. Дії підтверджуються натисканням клавіші Enter.

Якщо ноутбук не вимикається навіть при утриманні кнопки живлення, можна зняти акумулятор з ноутбука. Для цього потрібно спочатку від'єднати електричний шнур від ноутбука, перевернути його, витягти акумулятор. Якщо ж батарея ноутбука міститься у важкодоступних місцях, то краще зверніться за допомогою до спеціалістів.

Які проблеми можуть бути причиною зависання гаджета:

Віруси – регулярно перевіряйте ноутбук, користуючися антивірусними програмами з базами, що щодня оновлюються. Не вимикайте стандартний захисник Windows. Нічого не завантажуйте з підозрілих ресурсів.

Недостатньо місця на диску – системний диск має бути вільний хоча б на 30%, щоб операційна система працювала стабільно. Регулярно видаляйте програми, які не використовуються.

Застаріле обладнання, яке вже не тягне сучасний софт та ігри.

Проблеми процесора – недостатнє охолодження, запуск занадто потужних програм, пил усередині корпусу.

Багато програм, запущених у фоновому режимі – завжди закривайте програми, якими не користуєтеся.

Програмні конфлікти – програма, яка постійно зависає, може "конфліктувати" з системою або іншими програмами.

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