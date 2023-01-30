Нові правила отримання житлових субсидій: що зміниться з 1 лютого

В Україні з 1 лютого 2023 року почнуть діяти нові правила отримання житлових субсидій. Вони стосуватимуться переказу коштів комунальним підприємствам.

Скоро українцям субсидію не будуть зараховувати автоматично. Гроші надходитимуть на рахунок і їх треба буде самому сплачувати за спожиті послуги комунальним підприємствам. Як пояснила "Суспільному" заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Світлана Антонюк, скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування ЖКП.

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"Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей", – пояснила вона.

Антонюк зауважила, що українцям треба буде зняти нараховані кошти та самим сплатити за комуналку.

Ті, хто отримував житлову субсидію й не претендує на зміну її розміру, не потрібно буде звертатися до банку, пенсіонери ж будуть отримуватимуть допомогу на оплату ЖКП на Укрпошті, гроші надходитимуть разом із пенсійними виплатами.

Людям непенсійного віку зможуть отримати субсидію на Укрпошті теж. Для цього їм буде потрібно або відкрити рахунок у банківській установі, або продовжувати отримувати житлові субсидії у відділеннях пошти.

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Як оформити субсидію?

Право на житлову субсидію мають громадяни з низьким доходом, який не дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги;

Щоб розрахувати розмір субсидії, на яку можна розраховувати, потрібно скористатися спеціальною формулою.

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії, а також декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням пільги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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