Відстрочка для опіки за родичем: як оформити та основні нюанси

Військовозобов’язаний може претендувати на відстрочку від мобілізації, якщо офіційно є опікуном людини з інвалідністю — але це можливо лише за наявності відповідного судового рішення.

Юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA" пояснив: оформити відстрочку для догляду за дядьком із інвалідністю можна тільки тоді, коли доведено, що інші близькі родичі не мають можливості здійснювати догляд. Вирішальним фактором є рішення суду про недієздатність особи, над якою встановлюється опіка.

Як це виглядає на практиці

Якщо у людини є інвалідність, але вона не визнана недієздатною судом, оформити опіку та, відповідно, отримати відстрочку не вдасться.

"Підставою для звільнення є саме опіка. Але її оформлення складне: необхідно довести, що дядько має хронічний психічний розлад, через який не здатен усвідомлювати свої дії або контролювати їх, а також що інші родичі не можуть забезпечити догляд", — пояснив юрист.

Дерій також підкреслив, що сама наявність інвалідності не є гарантією відстрочки. Важливо підтвердити або відсутність родичів першого та другого ступеня споріднення, або їхню неспроможність доглядати за людиною за медичними показаннями.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Що передбачає закон

Частина 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" дозволяє звільнення або відстрочку від служби під час воєнного стану у випадку:

необхідності догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи, якщо більше нема кому це робити;

здійснення опіки над людиною, яку суд визнав недієздатною.

Тож щоб отримати відстрочку як опікун, потрібне судове підтвердження недієздатності, а не лише встановлення інвалідності. Без цього оформити відстрочку чи звільнення зі служби неможливо.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!