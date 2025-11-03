Отсрочка для опеки за родственником: как оформить и основные нюансы

Военнообязанный может претендовать на отсрочку от мобилизации, если официально опекуном человека с инвалидностью — но это возможно только при наличии соответствующего судебного решения.

Юрист Владислав Дерий на портале " Юристы.UA " объяснил: оформить отсрочку по уходу за дядей с инвалидностью можно только тогда, когда доказано, что у других близких родственников нет возможности осуществлять уход. Решающим фактором является решение суда о недееспособности лица, над которым устанавливается опека.

Как это выглядит на практике

Если у человека есть инвалидность, но он не признан недееспособным судом, оформить опеку и, соответственно, получить отсрочку не удастся.

"Основанием для увольнения является именно опека. Но ее оформление сложно: необходимо доказать, что дядя имеет хроническое психическое расстройство, из-за которого не способен осознавать свои действия или контролировать их, а также другие родственники не могут обеспечить уход", — пояснил юрист.

Дерий также подчеркнул, что само наличие инвалидности не является гарантией отсрочки. Важно подтвердить либо отсутствие родственников первой и второй степени родства, либо их неспособность ухаживать за человеком по медицинским показаниям.

Что предусматривает закон

Часть 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" разрешает освобождение или отсрочку от службы во время военного положения в случае:

необходимости ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, если больше некому это делать;

осуществление опеки над человеком, которого суд счел недееспособным.

Чтобы получить отсрочку как опекун, нужно судебное подтверждение недееспособности, а не только установление инвалидности. Без этого оформить отсрочку или увольнение со службы невозможно.

