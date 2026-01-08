Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 9 січня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 січня 2025 року. Фахівці оцінюють інтенсивність геомагнітних бур за К-індексом, шкала якого варіюється від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив сонячної активності на роботу техніки, систем зв’язку та самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни погоди.

У п’ятницю, 9 січня, активність Сонця зросте, що може спричинити магнітну бурю середньої сили з К-індексом 5. Такий рівень вважається червоним і здатний впливати на самопочуття метеочутливих людей. Про це повідомляє NOAA.

Експерти наголошують, що прогнози сонячної активності мають уточнювальний характер, адже дані оновлюються кожні три години. За словами астрофізиків, найвищу точність мають прогнози на найближчу добу, тоді як довші часові інтервали слід розглядати як попередні орієнтири.

