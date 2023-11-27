Моє останнє дослідження виявило, що медоносні бджоли у вуликах, створених людиною, можуть страждати від холоду понад століття через помилкове розуміння кластеризації та неправильний дизайн вуликів у комерційних проектах.

Протягом 119 років вважалося, що кластеризація медоносних бджіл, тобто їхнє збирання разом, є еволюційною ізоляцією, що було основоположним для бджільницької практики та конструкції вуликів, пише Sciense Alert.

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Дослідження показало, що кластеризація є не такою корисною, як вважалося раніше, і навіть може бути поганою для добробуту та жорстокістю. Колонії медоносних бджіл не впадають у сплячку, а в дикій природі зимують у порожнинах дерев при температурі вище 18 °C.

Дослідження скупчення бджолиних дисків у тонких вуликах виявило, що це більше подібно на відчайдушну боротьбу за тепло, а не на еволюційну відокремленість. Це розуміння може призвести до перегляду практик утримання бджіл в тонких вуликах та уникання кластеризації в умовах, коли це необґрунтовано.

Оболонки кластерів бджіл діють як радіатори, зменшуючи ізоляцію, і саме це може впливати на їхню здатність виживати в холодних умовах. Тонкі стінки комерційних вуликів не надають необхідної ізоляції порівняно з природним середовищем товстостінних дупл дерев.

У дослідженні також виявлено, що невірно розуміється роль повітряного проміжку між вуликом і скупченням. Це призводить до неправильного проектування вуликів і неправильного розуміння взаємодії між терморідинамікою та фізіологією бджіл.

Загалом, дослідження вказує на потребу перегляду та зміни практик бджільництва з метою зменшення кластеризації та поліпшення умов для медоносних бджіл.

Раніше вчені виявили нові розумові здібності бджіл, які свідчать про їх вміння рахувати.

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