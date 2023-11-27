Мое последнее исследование выявило, что медоносные пчелы в ульях, созданных человеком, могут страдать от холода более века из-за ошибочного понимания кластеризации и неправильного дизайна ульев в коммерческих проектах.

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В течение 119 лет считалось, что кластеризация медоносных пчел, то есть их сбор вместе, является эволюционной изоляцией, что было основополагающим для пчеловодческой практики и конструкции ульев, пишет Sciense Alert.

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Мое исследование показало, что кластеризация не так полезна, как считалось ранее, и даже может быть плохой для благосостояния и жестокости. Колонии медоносных пчел не впадают в спячку, а в дикой природе зимуют в полостях деревьев при температуре выше 18 °C.

Исследование скопления пчелиных дисков в тонких ульях обнаружило, что это больше похоже на бесшабашную борьбу за тепло, а не на эволюционную обособленность. Это понимание может привести к пересмотру практики содержания пчел в тонких ульях и избеганию кластеризации в условиях, когда это необоснованно.

Оболочки кластеров пчел действуют как радиаторы, уменьшая изоляцию, и это может влиять на их способность выживать в холодных условиях. Тонкие стенки коммерческих ульев не придают необходимой изоляции по сравнению с природной средой толстостенных дуплей деревьев.

В исследовании также обнаружено, что неверно понимается роль воздушного промежутка между ульем и скоплением. Это приводит к неправильному проектированию ульев и неправильному пониманию взаимодействия между терморидиамикой и физиологией пчел.

В целом исследование указывает на необходимость пересмотра и изменения практик пчеловодства с целью уменьшения кластеризации и улучшения условий для медоносных пчел.

Ранее ученые обнаружили новые умственные способности пчел, свидетельствующие об их умении считать.

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