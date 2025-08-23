Пенсії для військових: які бувають види та як здійснюється нарахування

В Україні порядок призначення пенсій для військовослужбовців має низку специфічних особливостей. Важливу роль відіграє тривалість служби, що зараховується до страхового стажу, а також наявність надбавок за вислугу років та інші фактори, які формують підсумковий розмір пенсії.

Усі ці положення закріплені в Законі України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Крім спеціальних виплат, що нараховуються відповідно до закону для осіб, звільнених зі служби, військові також можуть отримати пенсію на загальних умовах згідно із законом №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Таким чином, військовослужбовцям доступні кілька основних видів пенсій:

за віком;

за вислугу років;

у разі інвалідності (як набутої під час цивільного життя, так і пов’язаної з виконанням військового обов’язку).

У статті 12 закону №2262 визначено правила призначення пенсії за вислугу років. При цьому до стажу враховується кожен місяць служби як три, якщо військовий безпосередньо брав участь у бойових діях та захисті держави.

Водночас чимало військовослужбовців до початку воєнного стану працювали на цивільних посадах, тому до їхнього стажу входить як період звичайної роботи, так і час служби у війську.

Через це громадяни, мобілізовані у 2022 році, не завжди мають право на пенсію за вислугу років. Для отримання такого виду забезпечення необхідно мати щонайменше 25 років стажу. До нього можуть бути зараховані роки роботи в державних установах, судових чи прокурорських органах.

Щодо пенсії за віком, вона часто є менш вигідною для військових, котрі мають право на пенсію за вислугу. У такому випадку особа може обрати той варіант, який буде фінансово доцільнішим.

Що стосується пенсії по інвалідності, то вона призначається військовим, як правило, ще до досягнення пенсійного віку за наявності підстав, передбачених статтями 19–20 закону №2262.

Як служба впливає на страховий стаж

До страхового стажу, що дає право на призначення надбавок чи доплат за вислугу років, зараховується період проходження військової служби. Це пояснюється тим, що під час служби працівники формально залишаються у трудових відносинах, навіть якщо звільнені від виконання основної роботи. Крім того, враховується й час перебування на певних посадах, який також впливає на обсяг стажу для нарахування відповідних доплат.

Водночас ті періоди, коли за військовослужбовцем не зберігався середній заробіток, не включаються до стажу, адже відсутня база для нарахування єдиного соціального внеску.

Кінцевий розмір пенсійних виплат залежить не лише від тривалості стажу, а й від заробітку військового. Відповідно до чинних норм, при обчисленні пенсії не враховується одноразова допомога до 100 тис. грн, яку виплачують у період воєнного стану. У розрахунок беруть лише посадовий оклад, надбавки та регулярні доплати.

