Чому не можна заряджати телефон усю ніч

Чимало людей залишають увімкненим на зарядці мобільний телефон на всю ніч. Проте так ви піддаєте ризикам свій гаджет.

Експерти не рекомендують цього робити, оскільки таким чином можете пошкодити акумулятор, а також інші компоненти вашого телефону. Про це пише Sante Plus.

Термін служби батареї мобільного телефону багато в чому залежить від того, як ви його заряджаєте. Є певні звички, які можуть зашкодити акумулятору та терміну служби смартфона, зокрема залишати телефон заряджатися на ніч. Це може здатися нешкідливим, але така практика вплине на продуктивність акумулятора та термін його служби

Чому зарядка телефону протягом ночі може пошкодити акумулятор:

1. Є ризик швидше зіпсувати його акумулятор, прискорюючи його старіння. Тому, якщо ви хочете продовжити термін служби батареї, краще відмовитися від заряджання впродовж всієї ночі. Найкраще рівень заряду підтримуйте на рівні між 30% і 80% та не заряджайте на 100%.

2. Заряджання телефону протягом всієї ночі може спричинити пожежу. Якщо зарядний пристрій поганої якості або пошкоджений, внутрішні провідники можуть перегрітися, що спричинить коротке замикання та займання.

Крім того, важливо завжди заряджати пристрої на холодній поверхні та подалі від легкозаймистих предметів.

3. Постійне заряджання телефону збільшує споживання енергії. Зберігання кількох зарядних пристроїв у порожньому стані або заряджання пристроїв протягом ночі збільшує споживання енергії, тому ви платитимете більше за електрику. Хоча енергоспоживання зарядного пристрою вважається незначним, непотрібне споживання енергії може мати серйозний вплив на навколишнє середовище.

4. Зарядний пристрій, підключений порожнім і невикористаним, швидше виходить з ладу, і після цього ризикує працювати гірше.

Як ви вже зрозуміли, категорично не рекомендується залишати телефон заряджатися на ніч, оскільки це впливає на термін служби акумулятора, а також на продуктивність телефону.

Нагадаємо, що під час користування телефон може сильно нагріватися у верхній частині. Ця "недуга" проявляється через довге спілкування, зокрема через месенджери Viber, Telegram, Skype та інші програми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!