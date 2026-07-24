Допомога ВПО у 2026 році: на що можуть розраховувати переселенці

У 2026 році в Україні продовжують діяти державні програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони передбачають не лише щомісячні грошові виплати, а й допомогу з придбанням житла, працевлаштуванням, професійним навчанням та отриманням соціальних послуг.

Про це пише vidomo. Одним із головних напрямів підтримки залишається забезпечення житлом. Для ВПО доступні кілька державних програм.

"єВідновлення" дає можливість власникам пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла отримати компенсацію на ремонт або житловий сертифікат для придбання нового помешкання. Такий сертифікат також можна використати як перший внесок за програмою "єОселя".

"єОселя" дозволяє оформити пільгову іпотеку строком до 20 років. Для більшості учасників програми ставка становить 7% річних протягом перших десяти років, а надалі — 10%. Для окремих пільгових категорій діє ставка 3% річних.

Також переселенці можуть скористатися програмою "Держмолодьжитло", яка передбачає кредитування на строк до 30 років під 3% річних із першим внеском від 6% вартості житла.

Окремо діє програма житлових ваучерів на суму до 2 млн грн. Вона доступна ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та не володіють житлом на підконтрольній Україні території. Кошти можна використати для купівлі, будівництва житла або погашення іпотечного кредиту.

Грошова допомога та компенсації

Переселенці й надалі можуть отримувати державну допомогу на проживання. Її розмір становить:

2 000 грн на кожного дорослого;

3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю.

Крім цього, родини ВПО мають право оформити житлову субсидію, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують визначений законодавством обов'язковий платіж.

Продовжує діяти й програма "Прихисток". Власникам житла, які безоплатно розміщують переселенців, держава компенсує по 450 грн щомісяця за кожну особу. Також ВПО можуть орендувати державне або комунальне майно на пільгових умовах.

Працевлаштування та навчання

Держава підтримує як самих переселенців, так і роботодавців, які їх працевлаштовують.

Підприємства, що офіційно приймають на роботу ВПО, можуть отримувати щомісячну компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати.

Переселенці також мають можливість безкоштовно пройти професійне навчання або підвищити кваліфікацію за допомогою спеціального ваучера.

Для безробітних ВПО передбачена фінансова підтримка на навчання — до 33 280 грн. Крім того, вони можуть скористатися програмами мікрогрантів для започаткування власного бізнесу.

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Соціальна та психологічна допомога

Окрім фінансової підтримки, внутрішньо переміщені особи мають право на низку соціальних послуг. Зокрема, їм доступні:

безкоштовне харчування дітей у закладах освіти;

послуга "Муніципальна няня";

безоплатна первинна та вторинна правнича допомога;

звільнення від сплати окремих адміністративних зборів;

соціальний догляд для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Також у багатьох громадах працюють Центри життєстійкості, створені Міністерством соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?". Тут переселенці можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, консультації соціальних працівників і юридичну допомогу.

Нагадаємо, ми вже писали, хто має з ВПО має право стати на житловий облік.

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