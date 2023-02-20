Чи дозволять студентам, що вступили до іноземного вишу, перетнути кордон

Чи зможуть студенти, що навчаються за кордоном, виїхати з України

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. У цей період виїзд за кордон для чоловіків обмежено. Зокрема студентам іноземних вишів ще у вересні заборонили перетинати кордон через масову підробку документів. Чи зміниться це у 2023 році розповіла адвокатка Анастасія Іванченко.

"Станом на 7 лютого 2023 року офіційна позиція Державної прикордонної служби залишається незмінною. На сьогоднішній день, виїзд студентів, які навчаються в іноземних ВНЗ, не дозволено", – наголосила юристка.

Читайте також: Чи можуть українці за кордоном повернутись в Україну, а потім знову виїхати за кордон

Пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 57 (в редакції від 27 січня 2023 року), визначено, що під час надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2-8 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (зокрема на студентів), а також пункті 2-14 цих Правил.

"Такі роз’яснення, зокрема, вказані на їхньому офіційному сайті, станом на 02 лютого 2023 року", – додала Анастасія Іванченко.

Таким чином, якщо студент вступив до українського або іноземного ВНЗ – він має право на відстрочку від мобілізації, але не може перетнути кордон.

Теоретично, можливо відстояти право на виїзд з України у судовому порядку, якщо оскаржувати відмову у перетині кордону, посилаючись на те, що вони мають право на виїзд як «військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації».

Для цього на пункті пропуску слід наполягати на тому, що ви бажаєте виїхати на підставі пункту 2-6 Правил, як особа, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. При собі треба мати документи, що підтверджують навчання (за кордоном або в українському ВНЗ). Це можуть бути:

студентський квиток, довідка про навчання, контракт на навчання;

довідка ТЦК та СП про відстрочку або відмітка в приписному чи тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного;

дозвіл ТЦК та СП на виїзд студента за кордон.

Читайте також: Які особи можуть виїхати з України без закордонного паспорта

Вам дадуть відмову, це обов’язково має бути письмова відмова, яку можна спробувати оскаржити в адміністративному суді.

За словами адвокатки, позитивні судові рішення в подібних випадках є. Зокрема, це рішення Харківського окружного адміністративного суду від 13 жовтня 2022 року у справі № 520/6229/22.

Проте, це рішення ще не остаточне, на нього подано апеляційну скаргу. Тому досі можливість перетину кордону як особа, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації залишається теоретичною.

Водночас при оскарженні відмови в перетині кордону необхідно також виходити з конкретних обставин та враховувати на що конкретно будуть посилатися прикордонники у відмові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка відповідальність чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!