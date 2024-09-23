Процедура визначення інвалідності в Україні: уряд ухвалив нові зміни

За даними прес-служби Верховної Ради України, народні депутати підтримали в першому читанні проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи" №11225, який передбачає модернізацію процесу медико-соціальної експертизи. Про це пише sud.ua.

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Законопроєкт пропонує внести зміни до Законів "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я". Зокрема, планується скасувати обов'язковий медичний огляд у МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) та надати людям можливість вибирати формат участі в засіданні - особисто чи дистанційно.

Документ також передбачає обов'язкову співпрацю МСЕК з мультидисциплінарною реабілітаційною командою та своєчасне ухвалення рішень щодо підтвердження статусу "особа з інвалідністю" або "дитина з інвалідністю". Очікується, що результати медико-соціальної експертизи будуть внесені до централізованої бази даних з питань інвалідності та електронної системи охорони здоров'я, що сприятиме цифровізації реабілітаційних процесів.

Під час обговорення законопроєкту народні депутати висловили підтримку, наголошуючи на важливості цих змін для захисту прав осіб з інвалідністю.

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