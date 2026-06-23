Російська армія атакувала Запоріжжя: пошкоджено житлові будинки, АЗС та СТО, двоє поранених (фото)

У Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей похилого віку, також зафіксовано пошкодження житлової та комерційної інфраструктури. Ворожа атака завдала шкоди приватному житловому будинку та господарським спорудам.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Крім того, пошкоджень зазнали станція технічного обслуговування та автозаправна станція.

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Унаслідок удару виникли пожежі в житлових будинках, однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння. Також, за інформацією Федорова, по медичну допомогу звернулися двоє місцевих жителів — 73-річний чоловік і 73-річна жінка, які отримали поранення в результаті атаки.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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