'Росія змінить тактику': астрологиня назвала головні загрози для України у 2023 році

Війна, яку Росія розв'язала проти України, не завершиться у 2023 році. Крім того, виникнуть нові загрози, пов'язані зі зміною країною-агресором тактики.

Про це Gazeta.ua розповіла астрологиня Олена Максимова. За її словами, ЗСУ даватимуть потужну відсіч ворогові, активізація бойових дій можлива у лютому.

"Тоді буде кілька успішних військових операцій. Характер бойових дій зміниться наприкінці березня, коли у війну втрутяться політики. Чим більше територій відвоюємо до цього часу, тим краще. У квітні нас змусять пригальмувати через брак грошей та зброї. Страждатимемо від фінансового шантажу партнерів", – зазначила астролог.

Вона додала, що Україну та Росію спробують всадити за стіл переговорів, проте закінчення війни не буде до кінця року. Окупанти зменшать кількість ракетних атак, але збільшать кількість диверсійних операцій.

"У 2023 році будуть створені нові економічні та військові союзи. Стираються кордони між Україною та іншими країнами. Особливо близькі станемо з Америкою. З її зусиллями наблизимося до миру та відбудуємо Україну", – підсумувала Максимова.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.