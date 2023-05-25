Сидіння у китових трупах: як лікували ревматизм у кінці 19 століття

Неймовірно жахливий метод лікування ревматизму використовували у кінці 19 – початку 20 століття. Для цього використовували тіла мертвих китів. У той час ці тварини дуже сильно постраждали від китобійного промислу, адже люди використовували їх не лише для добування жиру, вуса та м’яса, але й у якості лікувального засобу.

Про це пише IFLScience.

Мешканці приморського міста Іден, Туфолд Бей (Австралія) рятувалися від ревматизму за допомогою тіл мертвих китів. Лікування проходило так: для хворого робили дірку у туші кита, де йому належали провести від 20 до 30 годин. Тіло кита називали "м'ясистий, слизовий і гнильний спальний мішок".

Як повідомляв мандрівник, який на власні очі бачив процес “лікування", "запах і спека ледь переносилися". Він спостерігав, як під час перебування пацієнта у тілі кита, який був мертвий 40 годин з туші виривалися "величезні потоки газу та жахливі бульбашки".

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Лікарі вважали, що тепло та гази усередині туші створювали парну, яка благотворно впливала на хвору спину. За твердженнями науковців, дане лікування виникло завдяки мешканцям затоки Туфолд, які використовували китові останки:

м'ясо — у лікувальних та ритуальних цілях;

кістки — у сховищах;

туші мертвих китів — для лікування ревматизму.

Під час Першої світової війни практику лікування китами покинули в більшій мірі через жахливий нестерпний запах.

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