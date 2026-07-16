Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 16 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому, сонливість або підвищений рівень стресу. Прогноз геомагнітної активності на найближчі два дні складено на основі даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Рівень сонячної активності визначають за планетарним К-індексом, який оцінюється за шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і більше, це свідчить про сильну магнітну бурю.

У четвер очікується нижча сонячна активність — К-індекс становитиме 2,3. Такий показник також належить до зеленого рівня й не свідчить про сильні геомагнітні збурення. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто пам'ятати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Фахівці оновлюють інформацію про сонячну активність кожні три години, тому актуальні дані можуть відрізнятися від попередніх прогнозів.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів і викидів плазми на Сонці. Потоки заряджених частинок — протонів та електронів — рухаються у космосі, а коли досягають магнітосфери Землі, спричиняють геомагнітні збурення.

Для оцінки їхньої сили використовують К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються незначними й зазвичай не впливають на більшість людей. Якщо показник перевищує 5, буря класифікується як сильна. Під час потужних геомагнітних збурень можливі перебої в роботі супутникового зв'язку, навігаційних систем, мобільного зв'язку та радіокомунікацій. За К-індексу 7–8 у деяких регіонах світу можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У період підвищеної геомагнітної активності окремі люди можуть скаржитися на головний біль, слабкість, втому, дратівливість або порушення сну. Хоча спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, неприємні симптоми можна полегшити за допомогою звичних засобів і здорового способу життя.

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Як підтримати організм

Щоб легше перенести період магнітних бур, лікарі радять:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися;

обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі, алкоголю й надмірної кількості кави;

пити достатньо води та трав'яних чаїв;

більше гуляти на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій та емоційного перенапруження;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні ліки та за можливості більше відпочивати.

Контрастний душ зранку допоможе швидше прокинутися, а тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню та якісному сну.

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