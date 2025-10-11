Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні 

Українці продовжують активно переходити на електротранспорт. Лише у вересні 2025 року автопарк країни поповнився майже на 9,2 тисячі електромобілів, що на 114% більше, ніж за той самий період минулого року.

Про це повідомив портал "УкрАвтопром".Переважну більшість зареєстрованих транспортних засобів становили легкові електрокари — 8967 одиниць. Із них 6706 були вживаними авто, ввезеними з-за кордону, а 2261 — новими. Продажі нових електромобілів зросли на 160% у порівнянні з минулим роком, що свідчить про зростання довіри українців до нових екологічних технологій.

У сегменті комерційного транспорту зареєстровано 223 електромобілі, з яких 46 — нові. Також на українських дорогах з’явилися два нові електробуси, що свідчить про поступовий розвиток екологічного транспорту і в громадському секторі.

Найпопулярнішою моделлю серед нових електрокарів у вересні став Volkswagen ID. UNYX, який обрали 432 покупці. Далі у рейтингу — BYD Song Plus (276 авто), BYD Leopard 3 (150), Honda eNS1 (143) та Zeekr 7X (128).

Серед уживаних електромобілів, імпортованих до України, перше місце традиційно посідає Tesla Model Y — 929 зареєстрованих авто. У п’ятірку найпопулярніших також увійшли Tesla Model 3 (738), Nissan Leaf (651), Kia Niro (431) та Renault ZOE (311).

