Будете постійний гостем СТО: які моделі автомобілей Hyundai краще не купувати

Hyundai давно має репутацію надійного виробника, проте навіть у цього бренду були невдалі серії. Про одну з них розповів виданню "Твоя МАШИНА" автопідбірник Володимир О., який досліджував моделі з двигунами Theta II, що встановлювалися у 2008–2018 роках.

За словами експерта, ці мотори мали серйозні конструктивні недоліки: слабку електропроводку, проблеми з поршневою групою та відсутність гідрокомпенсаторів, через що клапани швидко виходили з ладу. Крім того, знос циліндрів починався вже після пробігу у 80 тисяч кілометрів. Про це пише news.you.

"Дефекти проявлялися раптово — різко збільшувалася витрата оливи, з’являлася детонація, а потім і заклинювання двигуна", – пояснює фахівець.

Найбільше постраждали популярні моделі початку 2010-х — Hyundai Sonata, Santa Fe та Tucson. У шостій генерації Sonata, крім моторів, проблеми виникали і з підвіскою: кермо часто "люфтило", а задні амортизатори починали розхитуватися вже після кількох зим.

Механіки підтверджують, що ремонт таких агрегатів обходиться недешево: капітальний ремонт двигуна Theta II коштує від 90 тисяч гривень, а заміна на контрактний — удвічі більше.

"Якщо бачите в оголошенні Sonata 2.4 за занадто привабливою ціною — майже завжди це сигнал тривоги", — застерігає київський моторист Сергій В.

Згодом Hyundai модернізувала конструкцію двигунів, усунувши основні проблеми з перегрівом та зносом, однак на вторинному ринку досі можна натрапити на авто зі старими моторами. Експерти радять перевіряти номер двигуна — серій G4KD і G4KE варто уникати.

Ці моделі стали своєрідним уроком для компанії: навіть у надійного бренду можуть траплятися невдалі рішення, а власникам таких машин досі нагадує про це їхній досвід.

