Будете постоянным гостем СТО: какие модели автомобилей Hyundai лучше не покупать

Hyundai давно имеет репутацию надежного производителя, однако даже у этого бренда были неудачные серии. Об одной из них рассказал изданию "Твоя МАШИНА" автоподборщик Владимир О., исследовавший модели с двигателями Theta II, которые устанавливались в 2008–2018 годах.

По словам эксперта, эти моторы имели серьезные конструктивные недостатки: слабую электропроводку, проблемы с поршневой группой и отсутствие гидрокомпенсаторов, из-за чего клапаны быстро выходили из строя. Кроме того, износ цилиндров начинался уже после пробега в 80 тысяч километров. Об этом пишет news.you.

"Дефекты проявлялись внезапно – резко увеличивался расход масла, появлялась детонация, а затем и заклинивание двигателя", – объясняет специалист.

Больше всего пострадали популярные модели начала 2010-х – Hyundai Sonata, Santa Fe и Tucson. У шестой генерации Sonata, кроме моторов, проблемы возникали и с подвеской: руль часто "люфтил", а задние амортизаторы начинали расшатываться уже после нескольких зим.

Механики подтверждают, что ремонт таких агрегатов обходится недешево: капитальный ремонт двигателя Theta II стоит от 90 тысяч гривен, а замена на контрактный – вдвое больше.

"Если видите в объявлении Sonata 2.4 по слишком привлекательной цене - почти всегда это сигнал тревоги", - предостерегает киевский моторист Сергей В.

Впоследствии Hyundai модернизировала конструкцию двигателей, устранив основные проблемы с перегревом и износом, однако на вторичном рынке до сих пор можно встретить автомобиль со старыми моторами. Эксперты советуют проверять номер двигателя – серий G4KD и G4KE следует избегать.

Эти модели стали своеобразным уроком для компании: даже у надежного бренда могут случаться неудачные решения, а владельцам таких машин по-прежнему напоминает об этом их опыт.

