Стало відомо, які організації мають 100% бронювання від мобілізації
Кабмін узгодив організації, які мають 100% бронювання від мобілізації. Значна частина – отримують іноземні гранти, займаються дослідженням питань виборів і громадської думки за кошти іноземних партнерів.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на документ Кабміну. Зазначається, що крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ зі США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових громадських організацій та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.
Новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проєктів, незалежно від спрямування їхньої діяльності.
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Наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.
Зокрема:
- всеукраїнська ГО "Громадянська мережа "Опора",
- ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос",
- ГО "Інститут Київська школа економіки";
- Приватна установа "Університет "Київська школа економіки";
- ГО "Діксі груп";
- ГО "Інтерньюз-Україна";
- ГО "Розвиток громадянських компетентностей в Україні";
- ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна";
- ГО "Українська академія лідерства";
- ГО "Український незалежний центр політичних досліджень" (УНЦПД);
- ГО "Центр демократії та верховенства права";
- ГО "Центр економічної стратегії";
- ГО "Центр політико-правових реформ";
- громадська спілка "Фонд архітектури реформ в Україні";
- МБО "Фонд східна Європа";
- ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (ІСАР "Єднання");
- Національний фонд досліджень України;
- "Академія електронного управління";
- приватна фірма "ГАРДЕ";
- ТОВ "Делойт і Туш";
- ТОВ "Ежіс Україна";
- ТОВ "КСМ-ГРУП";
- ТОВ "Сан сістемс Девелопмент";
- ТОВ "Соджітз Авто Україна";
- ТОВ "АВЄГА";
- ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК";
- ТОВ "Делойт Технологічні Послуги";
- ТОВ "Міамото Інтернешнл Україна";
- Український фонд соціальних інвестицій
- Національний центр вивчення громадської думки (США)
- Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.
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