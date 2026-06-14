Варто спробувати: рецепт домашнього кетчупу з гарбуза на зиму

Чому б не відійти від класичного томатного соусу та не додати до раціону трохи осіннього настрою? Кетчуп із гарбуза — це оригінальна кулінарна альтернатива, яка поєднує ніжну солодкість гарбуза, легку кислинку яблук і пікантність спецій. Такий соус може стати універсальною приправою, що вдало доповнить м’ясні страви, картоплю, пасту або запечені овочі.

Його насичений аромат створює відчуття затишку, а смак здатен приємно здивувати навіть вибагливих гурманів. Рецепт рекомендує ТСН.

Інгредієнти

гарбуз — 350 г

яблука — 250 г

цибуля — 1 шт.

часник — 1–2 зубчики

томатна паста — 1 ст. л.

цукор — 2–3 ст. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

сіль, перець, хмелі-сунелі — за смаком

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Покрокове приготування

Дрібно наріжте цибулю та часник. Розігрійте трохи олії в каструлі з товстим дном і обсмажте їх до легкої золотистості. Важливо лише пом’якшити овочі та розкрити аромат, не пересмажуючи їх. Очистіть гарбуз і яблука, видаліть насіння та наріжте кубиками. Додайте до цибулі з часником, влийте приблизно 100 мл води, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні до м’якості. За цей час інгредієнти встигнуть об’єднати смаки й аромати. Коли маса стане м’якою, додайте спеції та томатну пасту. Ретельно перемішайте й готуйте ще 3–4 хвилини, щоб спеції розкрили свій аромат, а томатна паста рівномірно розподілилася. Зніміть каструлю з вогню та перебийте суміш блендером до повністю однорідної, кремової консистенції. Після цього додайте лимонний сік — він збалансує смак і водночас допоможе зберегти соус довше. Гарячий кетчуп розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте. Після охолодження зберігайте в холодильнику.

Такий гарбузовий кетчуп — це яскравий сезонний акцент, який додає стравам глибини, аромату й теплого осіннього характеру.

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