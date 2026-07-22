Субсидія на дрова: що це таке та яку суму компенсує держава

Українці вже можуть подати документи на житлову субсидію для придбання дров і скрапленого газу до опалювального сезону 2026–2027 років. Водночас така допомога не призначається автоматично, тому для її отримання необхідно самостійно звернутися із заявою.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Право на субсидію мають громадяни України та іноземці, які законно проживають на території країни й не можуть самостійно покрити витрати на опалення через низькі доходи.

У Пенсійному фонді рекомендують не відкладати оформлення до осені. З наближенням холодів ціни на дрова традиційно зростають приблизно на 20–40%, збільшується попит на їх заготівлю та доставку, а також зростає навантаження на органи, що розглядають заяви. На опрацювання документів відводиться до 10 робочих днів, після чого ще потрібен час для перерахування коштів.

Важливою умовою є наявність у будинку або квартирі пічного опалення. Якщо житло обігрівається централізовано, газом чи електроенергією, така субсидія не призначається.

Під час розгляду заяв пріоритет надають внутрішньо переміщеним особам, жителям прифронтових і деокупованих територій, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та самотнім пенсіонерам. Для окремих категорій також передбачена додаткова підтримка від міжнародних гуманітарних організацій.

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Який розмір допомоги у 2026 році

Сума субсидії визначається індивідуально залежно від доходів родини. У 2026 році базовий норматив становить дві тонни твердого палива на одне домогосподарство. Максимальна вартість однієї тонни визначена на рівні 4 602,57 грн, тому найбільший можливий розмір виплати може досягати 9 205,14 грн.

Для мешканців прифронтових територій за підтримки міжнародних гуманітарних організацій передбачена збільшена одноразова допомога — до 19 400 грн на придбання дров.

Крім того, держава компенсує витрати на скраплений газ у балонах. Максимальні суми становлять:

до 920,52 грн — для домогосподарств із однієї-двох осіб;

до 1 380,78 грн — для сімей із трьох-чотирьох осіб;

до 1 841,04 грн — для родин, у яких проживає п'ять і більше людей.

Як оформити субсидію

Для призначення допомоги необхідно подати заяву, декларацію про доходи та майновий стан, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, а також документ, який підтверджує наявність пічного опалення.

Подати документи можна онлайн через портал "Дія" або електронний кабінет Пенсійного фонду, скориставшись електронним підписом чи BankID. Також заяви приймають у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, органах місцевого самоврядування та поштою.

Після отримання повного пакета документів Пенсійний фонд ухвалює рішення протягом 10 робочих днів. У разі призначення субсидії кошти одноразово перераховують на банківський рахунок заявника.

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