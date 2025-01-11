Суд Британії остаточно заборонив пошук жорсткого диска з 8,000 біткоінами на $750 мільйонів

Джеймс Хауеллс, IT-інженер із Ньюпорта, програв багаторічну судову боротьбу за можливість розкопати міське звалище, де, за його переконаннями, знаходиться втрачений жорсткий диск із 8,000 біткоїнами. Цей диск було викинуто у 2013 році через випадковість під час прибирання офісу. Тоді криптовалюта ще не мала значної вартості, однак зараз ці біткоїни оцінюються приблизно в $750 мільйонів. Суд остаточно відмовив Хауеллсу, аргументуючи це екологічними ризиками, які можуть виникнути під час розкопок на звалищі.

Попри численні спроби домовитись з міською радою Ньюпорта, Хауеллс так і не отримав дозволу на розкопки. Він пропонував профінансувати пошук за допомогою інвесторів і навіть розробив план, який включав використання роботизованих собак від Boston Dynamics. Загальна вартість цього проєкту оцінювалася в $11 мільйонів. Проте рада залишалася непохитною, посилаючись на можливий негативний вплив на довкілля. У 2024 році Хауеллс подав позов проти міста, вимагаючи компенсацію в розмірі $647 мільйонів, але суд став на бік міської ради. Рішення базувалося на екологічних нормах і чинних дозволах, які забороняють проводити розкопки такого масштабу.

Ця ситуація підняла важливі питання для криптовалютної спільноти. Втрата доступу до жорсткого диска показала, наскільки критично важливо правильно зберігати приватні ключі. У світі криптовалют, де безпека активів повністю залежить від власника, одна помилка може призвести до втрати мільйонів. Хоча суд визнав право Хауеллса на володіння біткоїнами, доступ до фізичного носія залишається недосяжним через правові та екологічні обмеження.

Попри всі невдачі, Хауеллс не полишає спроб знайти спосіб монетизувати свої втрачені активи. Він розглядає можливість створення токенів, які б відображали потенційну вартість його біткоїнів. Такий підхід може стати новаторським і запропонувати нові рішення для тих, хто стикається з подібними проблемами.

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