Супергерої для людства: як лінивці можуть побороти небезпечні для людей бактерії

Науковці з Університету Коста-Рики почали вивчати вовну лінивців, яка цікава тим, що є будинком для багатьох живих організмів. Вони дослідили живі бактеріальні спільноти та організми, які живуть в шерсті коста-риканських двопалих (Choloepus Hoffmanni) та трипалих лінивців (Bradypus variegatus), з місцевого заповіднику. У шерсті лінивців живуть декілька видів водоростей і комах, а також "ледача міль".

Про це пише New Atlas.

Мешканці шерстяного покрову лінивців забезпечені усіма необхідними поживними речовинами. До-речі, в шерсті лінивців відбувається цікавий симбіоз молі та водоростей: міль харчується шкірними виділеннями тварини та відкладає яйця у його фекалії, водночас виділяючи азот, необхідний для життєдіяльності водоростей, які, в свою чергу, забезпечують "камуфляжний захисний плащ" лінивців.

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Вивчаючи поверхневий мікробіом лінивців вчені дійшли висновку, що там наявна низка організмів, яка здатна стримувати серйозні бактеріальні інфекції. Це говорить про те, що лінивці можуть допомогти у створенні ліків, які здатні подолати деякі види бактерій, стійких до ліків.

Крім того, вчені дійшли до висновку, що "захисний щит" тварин може перешкоджати розвитку потенційно патогенних бактерій. Також, шерсть лінивця, продукує бактерії, які виробляють антибіотики, що може допомогти у відкритті "біологічно активних молекул".

Нагадаємо, ми вже писали про хмари, які переносять бактерії, стійкі до ліків.

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