ТОП-5 надзвичайно надійних кросоверів і позашляховиків, які з легкістю прослужать понад 15 років

Надійність вважається одним із ключових факторів при купівлі авто. Для більшості водіїв важливо, аби їхня машина залишалася у справному стані й могла працювати багато років без суттєвих несправностей.

Тож фахівці GoBankingRates склали перелік кросоверів та позашляховиків, які варто розглянути для покупки у 2025 році. Експерти зазначають, що ці автомобілі можуть залишатися на ходу понад 15 років без серйозних технічних проблем.

ТОП-5 дуже надійних кросоверів і позашляховиків

1. Honda CR-V

Керівник компанії CarEdge Зак Шефска у розмові з журналістами зазначив, що Honda CR-V є хорошим вибором для тих, хто прагне придбати надійний сімейний кросовер. Він особливо порадив гібридну модифікацію, адже вона вирізняється економною витратою пального.

2. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 і надалі утримує позиції серед найбільш затребуваних кросоверів у світі. Популярність моделі пояснюється поєднанням доступної ціни та високої надійності.

Як підкреслив засновник NX Auto Transport Карл Родрігес, ця модель рідко виходить з ладу. На його думку, RAV4 можна вважати одним із найбільш надійних автомобілів у своєму класі.

3. Toyota 4Runner

Засновник Cash Auto Salvage Марк Скірвін наголосив, що Toyota 4Runner входить до числа найбільш надійних позашляховиків нашого часу. За його словами, ця модель здатна без проблем працювати багато років без серйозних несправностей.

"При регулярному та якісному технічному обслуговуванні Toyota 4Runner здатна проїхати понад 480 000 кілометрів", – поділився експерт.

4. Honda Pilot

Скірвін додав, що варто придивитися і до Honda Pilot. За його словами, цей кросовер стане хорошим вибором для тих, кому потрібен комфортний автомобіль із трьома рядами сидінь.

"Його двигун неймовірно надійний, і репутація Honda в плані надійності – не маркетинговий хід", – зазначив фахівець.

5. Lexus GX 550

За словами Зака Шефски, Lexus GX 550 і далі утримує позицію одного з найнадійніших преміальних позашляховиків. Цю модель можна розглядати як більш комфортну та розкішну версію Land Cruiser Prado.

"Новий Lexus GX поєднує в собі розкіш і серйозні позашляхові можливості. Він також набагато надійніший, ніж конкуренти", – зазначив автоексперт.

