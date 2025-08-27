ТОП-5 чрезвычайно надежных кроссоверов и внедорожников, которые с легкостью прослужат более 15 лет

Надежность считается одним из ключевых факторов при покупке автомобиля. Для большинства водителей важно, чтобы их машина оставалась в исправном состоянии и могла работать много лет без существенных неисправностей.

Поэтому специалисты GoBankingRates составили список кроссоверов и внедорожников, которые стоит рассмотреть для покупки в 2025 году. Эксперты отмечают, что эти автомобили могут оставаться на ходу более 15 лет без серьезных технических проблем.

ТОП-5 очень надежных кроссоверов и внедорожников

1. Honda CR-V

Руководитель компании CarEdge Зак Шефска в беседе с журналистами отметил, что Honda CR-V является хорошим выбором для тех, кто хочет приобрести надежный семейный кроссовер. Он особенно порекомендовал гибридную модификацию, ведь она отличается экономным расходом топлива.

2. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 по-прежнему удерживает позиции среди самых востребованных кроссоверов в мире. Популярность модели объясняется сочетанием доступной цены и высокой надежности.

Как подчеркнул основатель NX Auto Transport Карл Родригес, эта модель редко выходит из строя. По его мнению, RAV4 можно считать одним из самых надежных автомобилей в своем классе.

3. Toyota 4Runner

Основатель Cash Auto Salvage Марк Скирвин подчеркнул, что Toyota 4Runner входит в число самых надежных внедорожников нашего времени. По его словам, эта модель способна без проблем работать много лет без серьезных поломок.

"При регулярном и качественном техническом обслуживании Toyota 4Runner способна проехать более 480 000 километров", – поделился эксперт.

4. Honda Pilot

Скирвин добавил, что стоит присмотреться и к Honda Pilot. По его словам, этот кроссовер станет хорошим выбором для тех, кому нужен комфортный автомобиль с тремя рядами сидений.

"Его двигатель невероятно надежен, и репутация Honda в плане надежности – не маркетинговый ход", – отметил специалист.

5. Lexus GX 550

По словам Зака Шефски, Lexus GX 550 по-прежнему удерживает позицию одного из самых надежных премиальных внедорожников. Эту модель можно рассматривать как более комфортную и роскошную версию Land Cruiser Prado.

"Новый Lexus GX сочетает в себе роскошь и серьезные внедорожные возможности. Он также намного надежнее, чем конкуренты", – отметил автоэксперт.

