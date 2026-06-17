Паливна криза у рф: жорсткі обмеження охопили більшість регіонів країни та тимчасово окуповані території – ЗМІ

У більшості регіонів Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України запроваджують обмеження на продаж пального на тлі його дефіциту, який виник після серії ударів по російських нафтопереробних заводах. Наразі ліміти на відпуск пального для приватного транспорту діють у 53 регіонах РФ та на окупованих територіях.

Про це пише російське видання The Bell У 18 регіонах Росії, а також у Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині водіям дозволяють або заправити не більше 50 літрів пального, або лише один повний бак.

Ще у 11 регіонах країни фіксується гострий дефіцит бензину на більшості автозаправок, хоча офіційні обмеження за обсягами продажу там поки не введені. Водночас великі російські нафтові компанії, зокрема "Роснефть", "Башнефть" і ТНК, повністю заборонили продаж бензину в каністри по всій території РФ.

Як зазначає The Bell, ситуація на паливному ринку загострилася на тлі зниження видобутку та переробки нафти. У травні російський нафтовидобуток упав до річного мінімуму через посилення атак безпілотників на НПЗ. За даними Reuters, наприкінці місяця низка великих підприємств у центральній частині Росії була змушена або скоротити, або повністю зупинити роботу.

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Загалом у травні українські дрони атакували 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів РФ. Деякі підприємства, зокрема Ярославський НПЗ і заводи "Лукойлу" в Нижньому Новгороді та Пермі, зазнали повторних ударів. Аналітики Bloomberg оцінюють падіння переробки на рівні близько 13% або приблизно 700 тисяч барелів на добу у річному вимірі — це найзначніше скорочення від початку повномасштабної війни.

Попри це, експорт сирої нафти з Росії не зменшився і навіть забезпечив додаткові надходження до бюджету завдяки високим світовим цінам. Водночас експерти пояснюють, що це лише підкреслює проблеми з внутрішньою переробкою, оскільки надлишки нафти всередині країни фактично ніде зберігати.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по російській нафтопереробній інфраструктурі, заявив, що Росію необхідно змушувати до завершення війни, а українська далекобійна зброя є одним із ключових інструментів такого тиску.

Нагадаємо, дрони атакували Москву, палає найбільший НПЗ столиці.

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