Важкохворий путін готується підірвати Курську та Запорізьку АЕС – джерела

Важкохворий російський диктатор владімір путін готовий вже найближчим часом влаштувати теракт на двох АЕС – у Курську та на Запоріжжі. Він готує влаштувати цей жахливий злочин наприкінці серпня-початку вересня.

Про це повідомляє телеграм-канал "Генерал СВР", який публікує інсайдерську інформацію з джерел при російській владі.

Зазначається, що путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській та Запорізькій АЕС.

"Днями путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня-початок вересня. Декілька спроб "ворожих" безпілотних літальних апаратів, нібито, атакувати Курчатов, це не що інше, як провокації, узгоджені у військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати "готовність" української сторони до ядерного терору", – зазначається у повідомленні.

У каналі пишуть, що одночасно з техногенною катастрофою на Курській АЕС готується подібна акція на Запорізькій АЕС: "російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено "терористичною атакою" на ядерні об'єкти, в чому звинуватить Україну".

Зазначається, що путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території росії, України, Білорусі та інших країн, "заради виходу зі стратегічного глухого кута".

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До такого рішення путіна начебто підштовхують провали на війні та неможливість виконати обіцянку захопити нові українські території.

"У путіна просто немає часу, він тяжко хворий без шансів на одужання. Президент вимагає швидкого та ефективного рішення, яке він сам бачить у створенні ще гострішої кризи. Наразі склалася така ситуація, що ці злочинні плани президента росії підтримують частину керівництва силового та військового блоків і замість того, щоб блокувати маячні ідеї путіна, ці плани отримують підтримку та готують до реалізації", – йдеться у повідомленні.

У ТГ-каналі "Генерал СВР" попередили, що уся вина та відповідальність за можливі провокації техногенних катастроф на Курській та Запорізькій АЕС "повністю на президенті росії володимирі путіні та частині його оточення".

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"На тлі тривалої хвороби та значного погіршення самопочуття останнім часом у путіна спостерігаються серйозні порушення психічного стану, він перебуває в депресії і часом поводиться неадекватно, про що знає багато хто в його оточенні. Давати такій людині можливість приймати доленосні, тим більше злочинні рішення, це ідіотизм. путін має бути усунений якнайшвидше", – додали адміністратори каналу.

Тим часом Центр національного спротиву опублікував документи, що можуть свідчити про намір росіян здійснити теракт на Курській АЕС.

Зазначається, що російська влада готує евакуацію місцевого населення з зон ймовірного радіоактивного забруднення. Місцевій владі вже поставили завдання створити транспортний реєстр. Евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб – 5% від населення Курської області.

Нагадаємо, ще у червні президент України Володимир Зеленський застеріг російських бойовиків від небезпечних та шкідливих дій щодо Запорізької атомної станції. Він нагадав, що радіація "не знає державних кордонів".

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

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