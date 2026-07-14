У частини військовозобовʼязаних може зникнути відстрочка з 1 серпня: про що йдеться

На початку серпня частина військовозобов'язаних може зіткнутися з тим, що відстрочка від мобілізації не буде продовжена автоматично або зникне з електронного військово-облікового документа. Тому навіть тим, хто має законні підстави для її отримання, рекомендують перевірити актуальну інформацію в застосунку "Резерв+".

Про це пише stopcor. Наразі більшість відстрочок продовжуються автоматично після продовження строку загальної мобілізації. Однак це відбувається лише за умови, що підстава для відстрочки залишається чинною, а необхідні дані містяться в державних реєстрах.

Якщо ж інформація в реєстрах відсутня, застаріла або система не змогла автоматично підтвердити право людини на відстрочку, новий термін дії може не відобразитися.

Фахівці радять не покладатися лише на позначку про те, що відстрочка діє до завершення мобілізації. Натомість варто сформувати повний електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" і перевірити, до якої саме дати вона чинна.

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Перед завершенням строку дії відстрочки користувачі, які можуть скористатися автоматичним продовженням, повинні отримати відповідне сповіщення. Після цього в електронному документі має з'явитися нова дата.

Якщо після 1 серпня інформація не оновиться, відстрочка зникне або залишиться стара дата, зволікати не варто. Ті, хто має можливість оформити відстрочку онлайн, можуть повторно подати заяву через "Резерв+". В інших випадках необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із документами, що підтверджують право на відстрочку.

Експерти також попереджають, що на початку серпня кількість звернень може суттєво зрости. Через це між завершенням попередньої відстрочки та оформленням нової може виникнути небажана перерва.

Саме тому військовозобов'язаним рекомендують заздалегідь перевірити свої дані в застосунку, підготувати необхідні документи та стежити за повідомленнями. Адже навіть за наявності законних підстав автоматичне продовження відстрочки не гарантується, якщо виникнуть проблеми з підтвердженням інформації в державних реєстрах.

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