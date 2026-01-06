У Трампа не виключають варіант військового захоплення Гренландії: подробиці

Заступник керівника адміністрації президента США Стівен Міллер заявив, що офіційний Вашингтон розглядає приєднання Гренландії до Сполучених Штатів як ключовий елемент американської системи безпеки. При цьому посадовець не став категорично заперечувати можливість силового сценарію щодо встановлення контролю над островом.

Про це Міллер повідомив у розмові з телеканалом CNN.За його словами, президент США вже тривалий час чітко й послідовно наголошує, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів у межах спільної архітектури національної безпеки. Міллер підкреслив, що така позиція є офіційною для нинішньої адміністрації та фактично зберігається ще з періоду попереднього президентства Дональда Трампа. Він додав, що глава держави неодноразово й недвозначно заявляв про необхідність включення Гренландії до складу США.

Під час інтерв’ю ведучий Джейк Таппер неодноразово намагався з’ясувати, чи може американська сторона виключити застосування військової сили для встановлення контролю над островом. У відповідь Міллер уникнув прямої відповіді, натомість поставив під сумнів законність суверенітету Данії над Гренландією.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорилиВін поставив риторичні запитання щодо підстав, на яких Данія вважає Гренландію своєю територією, та засумнівався в історичній і правовій обґрунтованості такого контролю. За словами чиновника, Сполучені Штати як провідна сила НАТО мають нести відповідальність за безпеку Арктичного регіону, а також за захист інтересів Альянсу. Саме тому, на його думку, Гренландія повинна перебувати під юрисдикцією США.

Міллер також наголосив, що Сполучені Штати є світовою наддержавою і за президентства Дональда Трампа мають намір діяти відповідно до цього статусу.

