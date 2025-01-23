Учасник бойових дій та ветеран війни: у чому полягає різниця між статусами

Громадяни, які брали участь у бойових діях, мають право на соціальну підтримку, а також на різноманітні пільги та знижки, що надаються державою. Водночас їхні статуси можуть мати певні відмінності.

Зокрема, мова йде про статуси ветерана війни та учасника бойових дій, повідомляє "24 канал" із посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно із законом, учасники бойових дій та учасники війни належать до категорії ветеранів війни, оскільки вони захищали Україну або брали пряму участь у бойових діях.

До категорії учасників бойових дій входять:

військовослужбовці Збройних сил України;

представники Територіальної оборони, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту;

особи, які є військовослужбовцями військової прокуратури, поліціянти;

особи начальницького і рядового складу ДСНС, а також співробітники служби судової охорони.

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Хто такі ветерани війни

Відповідно до законодавства України, до категорії учасників війни належать:

військовослужбовці, які проходили службу в збройних силах або в Міністерстві внутрішніх справ колишнього СРСР;

особи, що під час Другої світової війни працювали в тилу на підприємствах, у радгоспах чи займалися спорудженням оборонних рубежів;

особи, які в роки Другої світової війни перебували в армії чи на флоті як сини або вихованці полків до досягнення ними повноліття;

громадяни, яких на контрактній основі направляли на роботу в країни, де тривали бойові дії, зокрема до Афганістану;

особи, які в період Другої світової війни відбували покарання у місцях позбавлення волі або були заслані згідно з чинним законодавством України та колишнього СРСР;

особи, що брали участь у забезпеченні антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в зоні її проведення. Вони займалися забезпеченням національної безпеки, оборони та стримуванням військової агресії з боку Російської Федерації, яка мала місце в Донецькій і Луганській областях.

У чому полягає різниця між статусами

Фахівці системи безоплатної правової допомоги роз’яснили, що статус учасника війни можуть отримати особи:

які не мають військового звання;

не брали участі у бойових діях;

не виконували завдань бойового характеру.

Водночас статус УБД (учасника бойових дій) надається виключно тим, хто безпосередньо брав участь у бойових діях.

Відмінність між цими двома категоріями також стосується пільг, оскільки представники кожної з них мають різний набір пільг, хоча деякі з них є спільними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки потрібно відслужити для отримання статусу УБД у 2025 році.

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