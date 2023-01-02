Вчені розгадали секрет порізів на шкурах древніх ведмедів: несподіване відкриття

Вчені дізналися, яке місце займала шкура ведмедя у виживанні древніх людей взимку. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Human Evolution.

Як пише Jerusalem Post, важливий факт було розкрито після обстеження порізів на скам'янілих останках печерного ведмедя, знайденого в Нижній Саксонії (Німеччина). Вони відносяться до періоду нижнього палеоліту (принаймні 200 000 років тому, але не більше 1,5 мільйона років) і є одним із найстаріших прикладів цього методу стратегічного розтину в усьому світі.

Експерт із Тюбінгена Іво Верхейєн вважає, що тіло ведмедя могло використовуватися не лише для їжі.

"Сліди порізів на кістках часто інтерпретуються в археології як вказівку на використання м'яса. Але навряд чи можна витягнути м'ясо з кісток рук і ніг. У цьому випадку ми можемо приписати такі тонкі та точні порізи ретельному зняттю шкіри. Ці нещодавно виявлені порізи вказують на те, що близько 300 000 років тому люди в Північній Європі змогли вижити взимку частково завдяки теплим ведмежим шкурам", - заявив дослідник.

Дослідники додали, що ведмежу шкуру необхідно зняти терміново, незабаром після смерті тварини. В іншому випадку волосся випадає, а шкура стає непридатною.

Професор Тюбінгена Ніколас Конард, керівник дослідницького проєкту Шонінген, наголосив, що ці відкриття пропонують новий погляд на археологічну історію та допомагають краще зрозуміти стародавнє людство.

"Розташування порізів вказує на те, що печерних ведмедів також експлуатували через їхні шкури. Таким чином, тварини використовувалися не тільки в їжу, але їх шкури також були необхідні для виживання в холоді", - сказав Конард.

Використання ведмежих шкур, ймовірно, є важливим відкриттям стародавніх людей, щоб допомогти підготуватися до клімату на півночі.

Раніше вчені припустили, що на Місяці могли відбуватися виверження вулканів. Про це свідчать результати дослідження зразків каміння та землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!