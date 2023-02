Науковці повідомили, як слони можуть врятувати планету Земля

Слони здатні врятувати нашу планету. Вони є лісовими садівниками, що дає їм змогу відіграти вирішальну роль у розвитку лісів.

Як повідомляє ScienceAlert, вчені Університету Сент-Луїса в Міссурі з'ясували, якщо слони вимруть, то африканські тропічні ліси, що є другими за величиною на Землі, можуть втратити від 6 до 9% своєї здатності поглинати вуглець з атмосфери. А це посилить глобальне потепління.

У науковій статті дослідників, опублікованій у Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) зазначається, що слони відіграють ключову роль у створенні лісів, зокрема, вони підтримують біорізноманіття рослин в Африці, розповсюджуючи насіння дерев із високою щільністю вуглецю.

Вчені зазначають: лісові слони відіграють вирішальну роль у колообігу вуглецю, "розріджуючи" полог тропічного лісу та поїдаючи швидко зростаючі високі дерева, які вловлюють менше вуглецю. Це створює більше простору та сонячного світла для повільніше зростаючих дерев.

"Якщо ми втратимо лісових слонів, ми зробимо глобальну ведмежу послугу пом’якшенню кліматичних змін", — зауважив біолог Стівен Блейк.

На його думку, наразі важливо зайнятися збереженням популяції слонів, адже ці тварини споживають дерева з меншою щільністю вуглецю – вони приємніші для тварин та легше засвоюються. Споживаючи фрукти з таких дерев, слони допомагають поширювати насіння цих "вуглецевих дерев" далі по лісу. Науковці стверджують, що деякі породи дерев навіть не можуть вижити без допомоги цих тварин.

"Слони їдять багато листя з багатьох дерев і завдають великої шкоди, коли їдять. Вони здирають листя з дерев, зривають цілу гілку або виривають саджанець, коли їдять, і наші дані показують, що найбільше цієї шкоди вони завдають деревам з низькою щільністю вуглецю. Якщо навколо багато дерев із високою щільністю вуглецю, це на одного конкурента менше, якого винищують слони", – пояснив біолог Стівен Блейк.

За словами дослідників, тепер стало набагато менше травоїдних тварин, ніж було раніше, і в результаті цього страждають тропічні ліси.

Слони ж, допомагають висаджувати ліс з деревами, що мають високу щільність вуглецю та позбавляються від "бур’янів", тобто від дерев з низькою щільністю вуглецю.

