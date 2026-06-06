Зручні та стильні: топ найкращих сімейних автомобілів 2026 року

На українському автомобільному ринку сформували добірку найзбалансованіших сімейних авто, до якої увійшли п’ять кросоверів і позашляховиків різних цінових категорій. Моделі відбирали за ключовими параметрами: рівнем безпеки, місткістю, економічністю та надійністю в експлуатації.

Про це повідомляє avtomangal.

Skoda Kodiaq — оптимальний баланс ціни та функціональності

Чеський семимісний кросовер Škoda Kodiaq визнано одним із найвдаліших варіантів у співвідношенні вартості та можливостей. В Україні модель коштує від приблизно 1 480 000 грн.

Авто доступне з бензиновими двигунами 1.5 та 2.0 літра, а також із 2.0-літровим дизелем. У п’ятимісній конфігурації багажник сягає 720 літрів, що робить модель зручною для подорожей.

Kodiaq отримав максимальні п’ять зірок безпеки за стандартами Euro NCAP, однак експерти відзначають, що базова комплектація має обмежений набір електронних асистентів, а молодший двигун може бути недостатньо потужним при повному завантаженні.

Toyota RAV4 — надійність і ліквідність

Японський кросовер Toyota RAV4 традиційно залишається одним із лідерів завдяки довговічності та високій вартості на вторинному ринку. Ціна стартує від 1 250 000 грн.

Модель пропонується з 2.0-літровим бензиновим двигуном або 2.5-літровою гібридною установкою з витратою пального близько 5,5 л/100 км. У базі встановлено комплекс безпеки Toyota Safety Sense 3.0, який охоплює основні системи допомоги водію.

Volkswagen Tiguan Allspace — простір і німецька якість

Подовжена семимісна версія Volkswagen Tiguan Allspace коштує від 1 580 000 грн.

Модель вирізняється якісним оздобленням салону, хорошою шумоізоляцією та доступними версіями з повним приводом 4MOTION. Об’єм багажника при складеному третьому ряду сидінь сягає близько 700 літрів.

Hyundai Santa Fe — просторий і технологічний

Hyundai Santa Fe є одним із найбільших кросоверів бренду в Україні, зі стартовою ціною від 1 380 000 грн.

Покупцям доступні бензинові, дизельні та гібридні версії. Серед переваг — сучасний дизайн, просторий салон із якісними матеріалами та одна з найдовших гарантій у класі — до 8 років або 120 тис. км пробігу.

Volvo XC90 — преміальна безпека

У преміальному сегменті лідирує Volvo XC90, вартість якого стартує від 2 850 000 грн.

Модель стабільно входить до світових рейтингів безпеки. Лінійка двигунів включає м’які гібриди B5 та плагін-гібрид T8 потужністю до 455 к.с., що дозволяє суттєво знижувати витрати пального в міському режимі завдяки електротязі.

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На що звертати увагу при виборі сімейного авто

Аналітики радять насамперед оцінювати результати незалежних краш-тестів Euro NCAP, реальний об’єм багажника (оптимально від 500–600 літрів) та кількість посадкових місць.

Для великих сімей із трьома і більше дітьми доцільно розглядати виключно семимісні версії. Також важливо перед покупкою провести тест-драйв усією родиною, щоб оцінити зручність салону, встановлення дитячих крісел, роботу клімат-контролю та рівень шумоізоляції.

Фахівці також відзначають, що найкраще збереження вартості на вторинному ринку традиційно демонструють автомобілі брендів Toyota та Volvo.

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