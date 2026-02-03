У яких випадках може бути скасована відстрочка аспіранта

Відстрочка від мобілізації для військовозобов’язаних, які проходять навчання в аспірантурі, безпосередньо залежить від відомостей, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Саме дані з цієї системи територіальні центри комплектування використовують під час ухвалення рішень щодо надання, продовження або скасування відстрочки для аспірантів.

Про це повідомив адвокат Ярослав Турчин у коментарі на порталі "Юристи.UA". Він нагадав, що аспіранти українських закладів вищої освіти мають законне право на відстрочку від мобілізації на період навчання. До юристів звернувся чоловік, який поцікавився, коли та яким чином можна продовжити таку відстрочку, а також у яких випадках ТЦК може її анулювати.

За словами Ярослава Турчина, за наявності довідки з ЄДЕБО військовозобов’язаний може оформити або поновити відстрочку через застосунок "Резерв+" у будь-який час, якщо вона не продовжилася автоматично на черговий тримісячний період дії воєнного стану.

Водночас адвокат підкреслив, що ЄДЕБО відіграє ключову роль не лише у продовженні, а й у припиненні дії відстрочки, пов’язаної з навчанням.

"Відстрочка продовжується автоматично доти, доки в ЄДЕБО не з’явиться запис про відрахування аспіранта у зв’язку із завершенням навчання або з інших підстав, передбачених законодавством", — пояснив юрист.

Таким чином, територіальний центр комплектування отримує законні підстави для скасування відстрочки лише після внесення відповідної інформації до ЄДЕБО.

