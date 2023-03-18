У Китаї через посуху виявили гробниці віком 12 000 років, наповнені артефактами (фото)

Висохле від посухи озеро на південному сході Китаю почало зменшуватися. Падіння рівня води подовжило пляжі на березі озера, розтягнуло розмір невеликих островів і оголило забуте стародавнє поховання.

Проводячи польове дослідження на одному з островів озера Дунтін, місцева влада натрапила на руїни стародавньої гробниці. Вони сповістили органи культури, які направили археологів дослідити знахідку.

Археологи розкопали це місце на острові Ляньхуао і виявили дев'ять гробниць і п'ять ям з попелом. Гробниці мали прямокутну конструкцію, довгі та тонкі.

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За словами археологів, місце поховання погано збереглося, але все ще зберігає кілька скарбів. Зокрема, дослідники виявили кам'яні сокири доби неоліту.

Археологи стверджують, що острів Ляньхуаао та його гробниці, що вивітрюються, мають вік щонайменше 12 000 років. Однак це місце також було заселене набагато пізніше.

Археологи знайшли порцеляну часів династій Тан і Сун. Ці династії правили Китаєм у тісній послідовності, починаючи з 618 року нашої ери і продовжуючи до 1279 року.

Також було виявлено синьо-зелену кераміку часів династій Мін і Цін.

Нагадаємо, раніше дослідники у Перу виявили чотири таємничі кургани, розташовані на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка.

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